Event-Tipp: True Crime Magic – Illusion trifft auf harte Realität

7. Oktober 2025Letztes Update 7. Oktober 2025
Foto: Marina Köhler
HASSFURTAm Samstag, den 11. Oktober, wird um 20:00 Uhr in der Stadthalle Haßfurt das weltweit einzigartige Showevent „TrueCrime MAGIC“ präsentiert. Das Format kombiniert die Faszination echter Kriminalfälle mit fesselnder (Mental-)Magie und fordert das Publikum heraus, zwischen Wahrheit und Täuschung zu unterscheiden.

Polizist Benjamin Gleissner und Meister der Magie Christoph Köhler widmen sich gemeinsam Serienkillern. Die Show bietet:

  • Live-Verhöre, bei denen mental Lügen entlarvt und Beweismittel gefunden werden.
  • Gelegenheit für das Publikum, die eigene Wahrnehmung und detektivischen Fähigkeiten zu testen.
  • Das gemeinsame Begehen des „perfekten Verbrechens“.

Die Veranstaltung verspricht, die Zuschauer am Ende mit der Frage zurückzulassen: „Wie zum Teufel ging das alles?“

Tickets sind unter www.kulturamt-hassfurt.de erhältlich.

