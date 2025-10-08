Event-Tipp: Volkacher Genussmeile am 18. & 19. Oktober 2025 – Genießen mit allen Sinnen – Verkaufsoffener Sonntag – Flohmarkt am Weinfestplatz
VOLKACH – Die Stadt Volkach feiert am Samstag, den 18. und Sonntag, den 19. Oktober 2025, die 2. Ausgabe der „Volkacher Genussmeile“ im Herzen der Altstadt. Besucher sind eingeladen, bei freiem Eintritt regionale Köstlichkeiten zu probieren, zu stöbern und einzukaufen. Die zweitägige Veranstaltung wird durch einen verkaufsoffenen Sonntag am 19. Oktober von 12:30 Uhr bis 17:30 Uhr ergänzt. An beiden Tagen findet zudem ein Flohmarkt auf dem Weinfestplatz statt.
Die Genussmeile in der Hauptstraße und den Geschäften dreht sich um das vielfältige Thema Genuss. Neben kulinarischen Angeboten sind auch handgefertigte Waren und kreative Mitmachaktionen Teil des Konzepts. Sebastian Karl, Vorsitzender des Marketingvereins Tourismus & Gewerbe Volkacher Mainschleife e.V., lädt dazu ein, neben Essen und Trinken auch „besondere Klangerlebnisse, Augenweiden und Herzenssachen“ zu erleben.
Kulinarisches und Handwerk
Zahlreiche Genusserzeuger sind mit dabei. Das kulinarische Angebot umfasst unter anderem:
- Produkte: Obst, Honig, Olivenöl, verschiedene Destillate, Biersorten und Gewürze.
- Speisen: Dinnete, Bratwurst, Räucherfisch und vegetarische Köstlichkeiten.
Darüber hinaus werden Stände mit handgefertigtem Schmuck, Kränzen, Makramee, Drechslerarbeiten oder Genähtem zu finden sein.
Rahmenprogramm und Öffnungszeiten
|Programmpunkt
|Tag
|Uhrzeit
|Genussmeile (Stände)
|Samstag & Sonntag
|11:00 bis 18:00 Uhr
|Einzelhandel
|Samstag
|10:00 bis 18:00 Uhr
|Verkaufsoffener Sonntag
|Sonntag
|12:30 bis 17:30 Uhr
|Flohmarkt (Weinfestplatz)
|Samstag & Sonntag
|07:00 bis 16:00 Uhr
Besondere Erlebnisse:
- Familiennachmittag: Am Sonntag, den 19. Oktober, können Kinder und Familien in der Spitalstraße spielen, rätseln und malen. Es gibt Kaffee, Kuchen und selbstgebackene Waffeln.
- Musikalische Acts: Als Walking Acts sorgen für besondere Klangerlebnisse:
- Samstag (14:00 – 17:00 Uhr): Die Band „Drüm Rüm“
- Sonntag (14:00 – 15:00 Uhr): Die „Waigolshäuser Zwiggerli“
- Sonntag (15:00 – 17:00 Uhr): „Hie un Hah“
Weitere Informationen sind unter www.volkach.de oder telefonisch unter 09831 – 401300 erhältlich.
