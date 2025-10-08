Auto IU

Event-Tipp: Weinlesefest in Wipfeld

8. Oktober 2025Letztes Update 8. Oktober 2025
Foto: Gemeinde Wipfeld / Werner Oechsner
WIPFELDDie Weinlese 2025 ist in Wipfeld abgeschlossen, und der neue Jahrgang aus der Lage Wipfelder Zehntgraf und dem Gemeindeweinberg am Kirchberg wurde erfolgreich eingefahren.

Traditionell feiert der Weinort den Abschluss der Lese mit einem Fest auf dem Kirchplatz. Das diesjährige Weinlesefest findet am Samstag, den 11. Oktober, ab 15:00 Uhr statt und lädt Gäste und Einheimische ein, bei Federweißer, Wein, Traubensaft und einer kleinen Brotzeit zusammenzukommen.

Die Besucher können den neuen Jahrgang probieren und den Abschluss der anstrengenden Lese feiern, die auch die Spätburgunder-Lese am gemeinschaftlich bewirtschafteten Gemeindeweinberg umfasste.

Für die musikalische Unterhaltung während des Festes auf dem Kirchplatz sorgt der Musikverein Wipfeld.

