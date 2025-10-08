Event-Tipp: Wolfgang Buck kommt mit “Eimbambfrei” nach Haßfurt
HASSFURT – In der Rathaushalle Haßfurt präsentiert der fränkische Liedermacher Wolfgang Buck am Sonntag, den 12. Oktober, um 18:00 Uhr sein Programm „Einbambfrei“?!. Frei nach dem fränkischen Motto, dass „eimbambfrei“ die höchste aller Lobesstufen ist, spielt Buck die Lieder, mit denen er selbst „höchst zufrieden“ ist.
Dabei handelt es sich nicht um ein typisches „Best-Of“ der Publikumslieblinge, sondern um Songs, die er als „kombledd unterschätzt“ ansieht und bei denen er „beim Schreiben dadsächlich ein paar richtig gute Minuten“ hatte.
Buck, der in Franken als „Masder seiner Auswohl“ bekannt ist, verspricht einen bezaubernden Abend abseits der größten Hits. Er lädt das Publikum dazu ein, seine „einbambfreien“ Kreationen zu erleben.
Tickets für die Veranstaltung sind unter www.kulturamt-hassfurt.de erhältlich.
