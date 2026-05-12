Exhibitionist am Hubland gestellt: Schnelle Festnahme nach Zeugenhinweis
WÜRZBURG – Dank der schnellen Reaktion einer jungen Frau und einer gezielten Fahndung konnte die Würzburger Polizei am Montagnachmittag einen 39-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Dem Mann wird vorgeworfen, sich in einer Grünanlage in schamverletzender Weise gezeigt zu haben.
Der Vorfall ereignete sich gegen 14:45 Uhr im Bereich des Äußeren Hublandwegs.
Tatverdächtiger lauerte in Grünanlage
Eine 25-jährige Frau war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Hund unterwegs, als sie auf einen Mann aufmerksam wurde, der sich hinter einem Gebüsch positioniert hatte. Sobald die Frau den Bereich passierte, entblößte sich der Unbekannte und manipulierte an seinem erigierten Glied. Die Zeugin reagierte umgehend und verständigte über den Notruf die Polizei.
Festnahme durch Streifenteam
Die Würzburger Polizei leitete sofort eine intensive Fahndung im Umfeld ein. Kurze Zeit später stießen die Beamten auf eine Person, auf welche die Beschreibung passte. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 39-jährigen Deutschen, der zum Zeitpunkt der Festnahme alkoholisiert war.
Der Mann wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.
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