Exhibitionist belästigt Frau in Kitzingen – Schnelle Festnahme

Foto: Pixabay / Meditations
KITZINGEN – Am Donnerstagmorgen hat ein Mann mit geöffneter Hose nahe dem Bahnhof vor einer Frau sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen. Die Polizei konnte den Mann kurz darauf festnehmen und ermittelt wegen exhibitionistischer Handlungen.

Eine 29-jährige Pkw-Fahrerin parkte gegen 06:15 Uhr auf dem Parkplatz am Bahnhof, als ein Mann mit geöffneter Hose auf sie zugelaufen kam. Der Fußgänger suchte Blickkontakt, manipulierte dabei an seinem Geschlechtsteil und flüchtete über den Bahnhofsplatz in Richtung Innere Sulzfelder Straße.

Die Zeugin verständigte die Polizei Kitzingen, die den Mann kurze Zeit später festnehmen und kontrollieren konnte. Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.

Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. 09321/141-0 zu melden.

