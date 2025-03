Exhibitionist belästigt Frau und wird festgenommen

SCHWEINFURT – Ein 30-jähriger Mann wurde am Freitagabend in der Innenstadt vorläufig festgenommen, nachdem er sich am Roßmarkt exhibitionistisch zeigte und einer Frau eindeutige Avancen machte.

Gegen 19:00 Uhr alarmierte die betroffene Frau die Polizei, woraufhin Einsatzkräfte schnell vor Ort waren. Der Tatverdächtige versuchte, in Richtung Jägersbrunnen zu fliehen, wurde jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt und zur Dienststelle gebracht.

Der Mann verbrachte die Nacht in Gewahrsam. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.