Exhibitionist direkt nach Tat festgenommen

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Montagabend gegen 22:50 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie sich ein 49-Jähriger direkt vor zwei Frauen, die an einem Bussteig am Bahnhofsvorplatz saßen, stellte.

Der Mann zog seine Hose runter und manipulierte an seinem Glied. Die Tathandlung ist auf der Videoaufzeichnung zu sehen, so konnte der Mann von einer gerufenen Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt erheblich alkoholisiert angetroffen werden. Die beiden circa 20-jährigen Damen fuhren mit dem Bus der Linie 26 vom Bahnhof weg und werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Exhibitionistischer Handlungen

und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.