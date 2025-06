Exhibitionist im Zug – 17-Jährige erstattet Anzeige – Polizei sucht Zeugen in Bad Neustadt

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Donnerstagabend hat ein unbekannter Mann in einem Zug von Würzburg nach Bad Neustadt an der Saale sein Geschlechtsteil vor einer 17-jährigen Frau entblößt. Die junge Frau erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei, die nun auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft.

Die 17-Jährige saß während der Fahrt neben dem unbekannten Mann, als dieser sein Geschlechtsteil entblößte. Nach dem Vorfall stieg die junge Frau in Bad Neustadt aus dem Zug und erstattete zusammen mit ihren Eltern Anzeige bei der örtlichen Polizei. Der Täter setzte seine Fahrt mutmaßlich in Richtung Erfurt fort.

Der Vorfall wurde erst im Nachhinein bei der Polizei bekannt, die daraufhin Ermittlungen aufnahm.

Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Circa 180 cm groß, schlanke Statur

Etwa 25 Jahre alt

West-/nordeuropäisches Aussehen

Die Bundespolizei Würzburg hat die Ermittlungen zur Identität des Mannes übernommen und bittet Personen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/32259-0 zu melden.