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Exhibitionist in Bad Kissingen – Zeugen gesucht

1. Mai 2026Letztes Update 1. Mai 2026
Exhibitionist in Bad Kissingen – Zeugen gesucht
Symbolbild: 2fly4
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BAD KISSINGEN – Donnerstagmittag entblößte sich ein unbekannter Mann vor einer Jugendlichen und führte exhibitionistische Handlungen durch. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich eine 15-Jährige am Donnerstag, gegen 12:50 Uhr, auf einer Bank am Haupteingang der Realschule am Valentin-Weidner-Platz. Auf Höhe der naheliegenden Glascontainer bemerkte sie einen Unbekannten, der sein Glied entblößt hatte und mit der Hand daran manipulierte. Die Jugendliche verständige sofort die Schulleitung, die umgehend die Polizei verständigte.

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Die Polizei Bad Kissingen leitete umgehend eine Fahndung nach dem Täter ein, die jedoch ergebnislos blieb.

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Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

  • Circa 165 cm groß
  • 65 Jahre alt
  • Kurze graue Haare, Drei-Tage-Bart
  • Bekleidet mit einem dunkelblauen Pullover und Jeans

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel.  0971/7149-0 entgegen.

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