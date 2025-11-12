Exhibitionist in Getränkemarkt – Polizei fahndet mit Täterbeschreibung

ARNSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Montagmorgen ist ein Mann in sich entblößend in der Getränkeabteilung eines Supermarkts aufgetreten. Die Polizei Karlstadt sucht mit einer Beschreibung nach dem Mann und hofft auf Zeugen.

Dem Sachstand nach hat der Unbekannte kurz vor 07:00 Uhr Pfand im REWE-Getränkemarkt am Hofriedplatz abgegeben und sich dabei vor einer dortigen Mitarbeiterin entblößt. Anschließend hat der Täter das Geschäft in unbekannte Richtung verlassen.

Die Geschädigte hat im Nachgang die Polizei verständigt und das Geschehen mitgeteilt. Der Exhibitionist ist bislang noch unbekannt.

Die Karlstädter Polizei sucht unter anderem mit einer Personenbeschreibung nach dem Mann:

Circa 30 Jahre alt

Schätzungsweise 180 cm groß bei rund 85 kg Körpergewicht

Trug eine blaue Kapuzenjacke und eine Basecap

Hinweise zur Identität des Gesuchten, auch zur möglichen Fluchtrichtung, nimmt die Polizei Karlstadt unter 09353/9741-0 entgegen.