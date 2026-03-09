Auto IU

Exhibitionist tritt drei Personen entgegen – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Exhibitionist tritt drei Personen entgegen – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest
Symbolbild: 2fly4
DETTELBACH IM LANDKREIS KITZINGEN – Am Sonntagnachmittag hat die Kitzinger Polizei einen 72-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Bereich des Badesees an der Staustufe exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen haben soll. Eine dreiköpfige Personengruppe im Alter von 23, 53 und 75 Jahren war gegen 14:20 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden und hatte umgehend die Beamten verständigt.

Dank der schnellen Mitteilung der Zeugen konnten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen noch im Nahbereich des Sees antreffen. Der 72-jährige Deutsche wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen festgenommen.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. Die Polizei lobte das aufmerksame Verhalten der Zeugen, das die rasche Festnahme ermöglichte.

