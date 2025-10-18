Auto IU

Exhibitionist tritt Frau und Kind entgegen – Schnelle Festnahme durch die Würzburger Polizei

18. Oktober 2025Letztes Update 18. Oktober 2025
Symbolbild: 2fly4
VEITSHÖCHHEIM – Am Donnerstagvormittag gegen 10:45 Uhr hat ein 36-jähriger deutscher Mann in einem Busch nahe eines Kindergartens in der Steinstraße exhibitionistische Handlungen an sich selbst vorgenommen, während eine 35-jährige deutsch-tschechische Frau ihr zweijähriges Kind abholte. Als die Frau die Polizei verständigte, entfernte sich der Mann von der Örtlichkeit.

Aufgrund der Personenbeschreibung konnte die Würzburger Polizei den Mann kurze Zeit später antreffen und festnehmen. Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.

