WÜRZBURG / HEIDINGSFELD – Die Würzburger Polizei sucht mit einer Personenbeschreibung nach einem Mann, der am Montagabend an einer Badestelle am Main exhibitionistische Handlungen vor einer Frau durchgeführt hat.

Am Montag zwischen 19:20 Uhr und 20:20 Uhr hielt sich eine 27-jährige Deutsche an einer Badebucht auf Höhe der Seilerstraße am Main auf. Ein bislang Unbekannter näherte sich schwimmend und führte im Wasser sitzend ein Gespräch mit der 27-Jährigen. Zu diesem Zeitpunkt kamen zwei bislang unbekannte Zeuginnen hinzu und schwammen für einige Minuten im Main, bevor sie die Örtlichkeit wieder verließen.

Im Laufe des Gesprächs fühlte sich die 27-Jährige zunehmend unwohl und wollte die Örtlichkeit verlassen. Dabei konnte sie erkennen, dass der Unbekannte an seinem erigierten Glied manipulierte.

Das könnte Dich auch interessieren: Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

Die Frau entfernte sich zügig und erstattete im Nachgang Anzeige bei der Polizei Würzburg-Stadt.

Der Mann kann folgendermaßen beschrieben werden:

männlich

etwa 60 Jahre alt

schlanke Statur

mittellange, bis zu den Ohrläppchen reichende graue Haare mit schwarzen Strähnen und Seitenscheitel

trug eine Sonnenbrille

gab an, aus Randersacker zu kommen

Zeugen, die den Mann ebenfalls wahrgenommen haben oder Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.

Insbesondere werden die beiden unbekannten Zeuginnen gebeten, sich zu melden. Beide werden als etwa 45- bis 50-jährige Frauen mit blonden Haaren beschrieben.