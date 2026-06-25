Exhibitionistische Handlung im Schweinfurter Deutschhof: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest und sucht Zeuginnen
SCHWEINFURT – Nach einem Vorfall am Dienstagabend im Stadtteil Deutschhof konnte die Polizei einen 55-jährigen Mann vorläufig festnehmen. Ihm werden exhibitionistische Handlungen vorgeworfen.
Tathergang und Festnahme
Gegen 22:50 Uhr soll sich der 55-jährige Tatverdächtige mit deutsch-polnischer Staatsangehörigkeit in aller Öffentlichkeit vor zwei Passantinnen entblößt haben. Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Aufgrund der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte den Mann noch in unmittelbarer Tatortnähe antreffen und festnehmen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Zeugenaufruf
Die Polizei bittet zwei jugendliche Mädchen, die zur Tatzeit in der Kurt-Schumacher-Straße stadtauswärts unterwegs waren, sich dringend als Zeuginnen zu melden. Es wird vermutet, dass die beiden Mädchen ebenfalls von dem Täter belästigt wurden.
Die gesuchten Zeuginnen werden wie folgt beschrieben:
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Alter: 14 bis 17 Jahre
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Besonderheit: Mindestens eine der beiden Personen hatte längere, dunkle Haare.
Wer Hinweise zu den beiden Mädchen geben kann oder den Vorfall selbst beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721 / 202-0 zu melden.
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