Exhibitionistische Handlungen – Aufmerksamer Anwohner handelt
BAD KISSINGEN – Am Dienstagmittag hat ein 61-jähriger Ukrainer in der Kolpingstraße auf offener Straße offenbar exhibitionistische Handlungen vorgenommen. Durch die Meldung eines aufmerksamen Anwohners konnte die Polizei den Tatverdächtigen kurz darauf im Bereich der Ludwigsbrücke stellen und festnehmen.
Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 12:50 Uhr auf dem Gehweg in der Kolpingstraße. Ein 32-jähriger Anwohner mit deutsch-polnischer Staatsangehörigkeit wurde auf das Geschehen aufmerksam und verständigte die Polizei.
Obwohl sich der Tatverdächtige bereits entfernt hatte, konnten die Beamten der Bad Kissinger Polizei den 61-Jährigen durch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Ludwigsbrücke vorläufig festnehmen.
Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.
