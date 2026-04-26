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Exhibitionistische Handlungen in der Zellerau: 35-Jähriger festgenommen

26. April 2026Letztes Update 26. April 2026
Exhibitionistische Handlungen in der Zellerau: 35-Jähriger festgenommen
Symbolbild: 2fly4
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WÜRZBURG / ZELLERAU – Am Freitag hat die Würzburger Polizei einen Mann vorläufig festgenommen, der sich im Laufe des Tages mehrfach in der Öffentlichkeit entblößt haben soll.

Ein erster Vorfall ereignete sich bereits gegen 08:00 Uhr in der Friedrichstraße. Dort soll sich der Tatverdächtige teilweise vor Passanten und Schülern entkleidet haben. Zu einer weiteren Tat kam es gegen 15:40 Uhr in der Sedanstraße, als der Mann gegenüber einer 75-jährigen Frau seine Hose öffnete.

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Im Rahmen einer intensiven Fahndung konnten Polizeibeamte den 35-jährigen kongolesischen Staatsangehörigen am Nachmittag stellen. Da der Mann einen psychisch auffälligen Eindruck machte, wurden entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

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