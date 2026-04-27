Exhibitionistische Handlungen in der Zellerau: 35-Jähriger festgenommen
WÜRZBURG / ZELLERAU – Am Freitag hat die Würzburger Polizei einen Mann vorläufig festgenommen, der sich im Laufe des Tages mehrfach in der Öffentlichkeit entblößt haben soll.
Ein erster Vorfall ereignete sich bereits gegen 08:00 Uhr in der Friedrichstraße. Dort soll sich der Tatverdächtige teilweise vor Passanten und Schülern entkleidet haben. Zu einer weiteren Tat kam es gegen 15:40 Uhr in der Sedanstraße, als der Mann gegenüber einer 75-jährigen Frau seine Hose öffnete.
Im Rahmen einer intensiven Fahndung konnten Polizeibeamte den 35-jährigen kongolesischen Staatsangehörigen am Nachmittag stellen. Da der Mann einen psychisch auffälligen Eindruck machte, wurden entsprechende Maßnahmen eingeleitet.
Gegen den Tatverdächtigen wird nun in mehreren Fällen wegen sexueller Belästigung und exhibitionistischer Handlungen ermittelt.
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