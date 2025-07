Exhibitionistische Handlungen und Diebstahl – Mann in Haft

LOHR AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Dienstagabend führte ein Mann exhibitionistische Handlungen vor einem Wohnanwesen durch und flüchtete anschließend in eine nahegelegen Gartenhütte. Dort entwendete er einen Laptop. Die Polizei war schnell vor Ort und konnte den Mann festnehmen. Dieser sitzt nun in Haft.

Dem aktuellen Sachstand nach hielt sich der 25-jährige Mann zunächst in der Ostpreußenstraße auf und stellte sich anschließend hinter einen Baum. In der Folge manipulierte der Mann an seinem Geschlechtsteil und lief anschließend in den Waldweg in Richtung Franziskushöhe. Ein Anwohner fühlte sich hierdurch belästigt und verständigte die Polizei. Durch die schnell hinzugerufene Polizei Lohr am Main konnte der Tatverdächtige im Rahmen einer eingeleiteten Nahbereichsfahndung in einer Gartenhütte angetroffen und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung wurde außerdem ein entwendeter Laptop aufgefunden.

Der 25-jährige bulgarische Staatsangehörige, der ohne festen Wohnsitz ist, verbrachte die Nacht zunächst in der Haftzelle der Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dieser am Mittwoch am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Der Ermittlungsrichter ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des Diebstahls und eines Sexualdelikts die Untersuchungshaft an. Der Mann sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.