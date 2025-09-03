Exhibitionistische Handlungen vor Kind – Polizei sucht Zeugen in Kleinrinderfeld
KLEINRINDERFELD – Am Montagabend hat sich in Kleinrinderfeld ein Vorfall der exhibitionistischen Handlung ereignet. Ein bislang unbekannter Mann entblößte sein Geschlechtsteil vor einem spielenden Mädchen auf der Schönfelder Straße. Als die Mutter des Kindes die Situation bemerkte und den Täter zur Rede stellte, flüchtete dieser zu Fuß in unbekannte Richtung.
Der Vorfall wurde am Dienstag der Polizei gemeldet. Der gesuchte Mann wird als etwa 19 bis 22 Jahre alt und circa 170 cm groß bei schlanker Statur beschrieben. Er hat braune Haare, sprach Deutsch und trug eine schwarze Brille sowie eine goldene Kette. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt mit einem Totenkopf-Motiv.
Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität oder zum Verbleib des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.
