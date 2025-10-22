Exhibitionistische Handlungen vor Kindern im Schwimmbad – Polizei sucht Zeugen
WÜRZBURG / ZELLERAU – Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt gegen einen bislang Unbekannten, der am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr im Außenbecken eines Schwimmbades im Nigglweg sein Geschlechtsteil entblößte und daran manipulierte. Zwei Mädchen im Alter von 12 und 14 Jahren fielen der Mann auf. Bei der anschließenden Nachschau durch den Bademeister konnte der Mann zunächst nicht mehr angetroffen werden.
Die Mädchen erkannten den Mann jedoch erneut, als er das Schwimmbad verließ. Als Passanten versuchten, den Unbekannten festzuhalten, wehrte sich dieser und flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.
Personenbeschreibung des Mannes:
- Alter: Etwa 55 Jahre alt
- Haare: Schwarz / grau meliert
- Augen: Blau
- Größe/Statur: Circa 180 cm groß, schlanke Statur
- Bekleidung: Trug eine grüne Jacke
Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!