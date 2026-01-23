Experimentier-Workshop für Kinder von 6 – 9 Jahre
SENNFELD – Der Kreisjugendring Schweinfurt lädt Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren zu einem spannenden Experimentier-Workshop ein, bei dem Naturphänomene spielerisch erforscht werden. Unter dem Motto „Zauberei oder Wissenschaft?“ gehen die jungen Forscher am 7. März 2026 geheimnisvollen Miniblitzen und schwebenden Eiern auf den Grund. In der Geschäftsstelle in Sennfeld wird Theorie durch eigenes Ausprobieren und Staunen ersetzt, um Wissenschaft für die Jüngsten verständlich und erlebbar zu machen.
Der zweistündige Workshop bietet Platz für neugierige Entdecker, die lernen möchten, wie ein „magischer Wassertransporter“ funktioniert oder warum Gummibärchen tauchen können. Für die Teilnahme am Vormittag werden lediglich Farbstifte, ein Block und eine Schere benötigt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen, um sich einen der begehrten Plätze für dieses abwechslungsreiche Freizeitangebot zu sichern.
Die Kosten für den Kurs belaufen sich auf 8,50 Euro, und der Anmeldeschluss ist der 15. Februar 2026. Anmeldungen sind ausschließlich online über die Website des Kreisjugendrings möglich. Für detaillierte Rückfragen zum Programm steht das Team des KJR telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung, um Eltern und Kindern den Weg in die Welt der Naturwissenschaften zu ebnen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!