Explosion in Mehrfamilienhaus: 34-Jähriger nach Detonation festgenommen
SCHWEINFURT – Eine heftige Detonation im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Johann-Sebastian-Bach-Straße sorgte in der Nacht zum Dienstag für einen Großeinsatz der Polizei. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Ein Tatverdächtiger konnte bereits kurz nach dem Vorfall festgenommen werden.
Gegen 23:45 Uhr explodierte am Montagabend ein bisher nicht näher identifizierter Gegenstand im Gebäude. Die Wucht der Detonation beschädigte mehrere Türen, zudem breitete sich dichter Rauch im gesamten Treppenhaus aus. Die eintreffenden Einsatzkräfte evakuierten das Anwesen umgehend und begleiteten die Bewohner ins Freie.
Schneller Fahndungserfolg
Da vor Ort schnell Hinweise auf eine vorsätzliche Tat vorlagen, leitete die Polizei eine intensive Fahndung im Nahbereich ein. Kurze Zeit später nahmen Beamte einen 34-jährigen Deutschen als dringend tatverdächtig fest.
Haftbefehl unter Auflagen
Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der Mann am Dienstagmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Der Vollzug des Haftbefehls wurde jedoch unter strengen Auflagen ausgesetzt, sodass der Verdächtige vorerst wieder auf freiem Fuß ist.
Die Kriminalpolizei Schweinfurt und die Staatsanwaltschaft untersuchen nun die genauen Hintergründe der Tat. Insbesondere die Art des verwendeten Explosivmittels ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
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