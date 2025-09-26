Explosionsgefahr: Wasser zum Löschen von brennendem Öl verwendet
WÜRZBURG – Ein Löschversuch mit Wasser hat gestern Nachmittag in einer Wohnung in Versbach zu einer Stichflamme und einem Küchenbrand geführt. Eine 36-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden. Ihr Lebensgefährte und die beiden Kinder blieben glücklicherweise unverletzt.
Der Vorfall ereignete sich gegen 16:10 Uhr in der St.-Rochus-Straße. Beim Zubereiten von Essen in der Küche geriet ein Öl-Fett-Gemisch in einem Topf in Brand. Die 36-Jährige versuchte daraufhin, die Flammen mit Wasser zu löschen, was zu der Stichflamme und einer raschen Brandausbreitung führte.
Die alarmierte Feuerwehr stellte Schäden in der Küche sowie in Teilen der Wohnung fest. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus.
