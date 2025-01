Explosive Sache: Feuerwerkskörper in den Pullover gesteckt – Auseinandersetzungen in der Silvesternacht

GEMÜNDEN A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – In der Silvesternacht feierten ein 43- und ein 51-jähriger Mann in einer Wohnung in der Friedenstraße den Beginn des neuen Jahres. In den frühen Morgenstunden eskalierte ein zunächst verbaler Streit zwischen den beiden Männern zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Einer der Beteiligten erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

GEMÜNDEN A. MAIN, OT LANGENPROZELTEN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Dienstagabend kam es während einer privaten Silvesterparty in der Langenprozeltener Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Gegen 01:30 Uhr begab sich einer der beiden auf den Heimweg, wurde jedoch von seinem Kontrahenten verfolgt. Der Angreifer steckte dem Mann einen Silvesterböller in den Pullover, der daraufhin im Nackenbereich explodierte. Der Geschädigte erlitt Verbrennungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Gegen den Täter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.