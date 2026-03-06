Fachsymposium zur seltenen Herzkrankheit ARVC in Würzburg
WÜRZBURG – Rund um den Tag der Seltenen Erkrankungen laden das Deutsche Zentrum für Herzinsuffizienz und die ARVC-Selbsthilfe e. V. zu zwei kostenfreien Symposien ein, um über die genetische Herzmuskelerkrankung ARVC aufzuklären. Ziel der Veranstaltungen am 6. und 7. März ist es, die Diagnose und Therapie dieser schleichenden Erkrankung zu verbessern, die besonders bei jungen Menschen eine der Hauptursachen für den plötzlichen Herztod darstellt.
Am Freitag, den 6. März, findet von 14:00 bis 18:00 Uhr ein Ärztesymposium im Hörsaal des DZHI am Uniklinikum Würzburg statt. Unter der Leitung von Prof. Dr. Brenda Gerull diskutieren Experten über innovative Therapien, molekulare Diagnostik sowie psychokardiologische Aspekte und den Einfluss von Sport auf den Krankheitsverlauf. Für Fachkräfte ist diese zertifizierte Fortbildung ohne vorherige Anmeldung zugänglich.
Der Samstag steht im Zeichen der Betroffenen und Angehörigen. Dr. Ruth Biller, Gründerin der ARVC-Selbsthilfe, organisiert einen Austausch mit Vorträgen, Workshops und Live-Fragerunden, moderiert von Ulrike Ostner. Da für diesen Tag bereits eine Warteliste besteht, können Interessierte weitere Informationen sowie Details zur Vernetzung über die Organisation einholen.
