Auto IU

Fachsymposium zur seltenen Herzkrankheit ARVC in Würzburg

6. März 2026Letztes Update 6. März 2026
Fachsymposium zur seltenen Herzkrankheit ARVC in Würzburg
Collage: Biller Gerull ARVC
Sparkasse

WÜRZBURG – Rund um den Tag der Seltenen Erkrankungen laden das Deutsche Zentrum für Herzinsuffizienz und die ARVC-Selbsthilfe e. V. zu zwei kostenfreien Symposien ein, um über die genetische Herzmuskelerkrankung ARVC aufzuklären. Ziel der Veranstaltungen am 6. und 7. März ist es, die Diagnose und Therapie dieser schleichenden Erkrankung zu verbessern, die besonders bei jungen Menschen eine der Hauptursachen für den plötzlichen Herztod darstellt.

Am Freitag, den 6. März, findet von 14:00 bis 18:00 Uhr ein Ärztesymposium im Hörsaal des DZHI am Uniklinikum Würzburg statt. Unter der Leitung von Prof. Dr. Brenda Gerull diskutieren Experten über innovative Therapien, molekulare Diagnostik sowie psychokardiologische Aspekte und den Einfluss von Sport auf den Krankheitsverlauf. Für Fachkräfte ist diese zertifizierte Fortbildung ohne vorherige Anmeldung zugänglich.

Johanniter Hausnotruf testen
Stefan Labus Kinderarmut bekämpfen

Der Samstag steht im Zeichen der Betroffenen und Angehörigen. Dr. Ruth Biller, Gründerin der ARVC-Selbsthilfe, organisiert einen Austausch mit Vorträgen, Workshops und Live-Fragerunden, moderiert von Ulrike Ostner. Da für diesen Tag bereits eine Warteliste besteht, können Interessierte weitere Informationen sowie Details zur Vernetzung über die Organisation einholen.

Das könnte Dich auch interessieren:

HEIMAT Distillers präsentieren den neuen RAMERO PX-Sherry Cask Rum – Charakter trifft edle Süße

Kreistag Süd Geo-Net
Mehr

Weitere Informationen erhältst du online auf der Webseite

www.arvc-selbsthilfe.org

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

6. März 2026Letztes Update 6. März 2026

Mehr

Unfallfluchten im Stadtgebiet: Zeugen nach Parkplatzschäden gesucht

Unfallfluchten im Stadtgebiet: Zeugen nach Parkplatzschäden gesucht

6. März 2026

Smarte Stunde zum digitalen Parken in Haßfurt

6. März 2026
Ehrenamtliche Tätigkeiten über die Pflegekasse abrechnen: Info-Vortrag und Schulung

Ehrenamtliche Tätigkeiten über die Pflegekasse abrechnen: Info-Vortrag und Schulung

6. März 2026
Vertragsverlängerung mit Eliot Muteba

Vertragsverlängerung mit Eliot Muteba

6. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)