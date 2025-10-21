Fachtag Armutssensibles Handeln in Schweinfurt
SCHWEINFURT – Unter dem Motto „Armutssensibles Handeln“ findet am 29. Oktober 2025 um 09:30 Uhr ein Fachtag im Kolpinghotel Schweinfurt statt. Die Veranstaltung richtet sich an Akteure aus Verwaltung, Sozialarbeit, Politik und Zivilgesellschaft und beleuchtet gemeinsam die Armutslage in Deutschland sowie speziell in der Stadt Schweinfurt.
Nach der Begrüßung durch den Berufsmäßigen Stadtrat und Sozialreferenten Jürgen Montag und einem Einstieg städtischer Ämter zur aktuellen Armutssituation, folgt ein Vortrag von Dr. Irina Volf (Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Frankfurt). Sie wird in die vielfältigen Gesichter von Armut einführen, zentrale Ergebnisse der AWO-ISS Langzeitstudie zur Kinderarmut vorstellen und sich dem Thema „Armutsbekämpfung und armutssensibles Handeln als Voraussetzung für nachhaltige Hilfen“ widmen.
Im weiteren Verlauf laden moderierte Gesprächsrunden dazu ein, gute Praxisbeispiele aus Schweinfurt kennenzulernen und zu diskutieren. Beteiligt sind Angebote wie CURA/SAFA SW, der Kinderschutzbund Schweinfurt, die Koordinierungsstelle Frühe Kindheit, Streetwork und das Seniorenbüro der Stadt Schweinfurt. Den Abschluss bildet eine Podiumsdiskussion zur Reflexion der Tageserkenntnisse.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist jedoch über den Link https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Feveeno.com%2F151448852 erforderlich.
