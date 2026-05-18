Fachveranstaltung in Bad Kissingen: Wer steuert Patienten durch das komplexe Gesundheitssystem?
BAD KISSINGEN – Das deutsche Gesundheitswesen gleicht für viele Erkrankte einem Irrgarten. Wie Patienten künftig besser und effizienter durch den Versorgungsdschungel gelotst werden können, ist das Thema einer hochkarätig besetzten Fachveranstaltung am Mittwoch, 20. Mai 2026, in Bad Kissingen-Garitz.
Der Informations- und Diskussionsabend findet ab 18:30 Uhr im Rahmen der Bad Kissinger Gesundheitswochen statt und nimmt eine der drängendsten Fragen der aktuellen Gesundheitspolitik in den Fokus.
Primärarztsystem und der Druck auf die Hausärzte
Hintergrund der Veranstaltung ist die anhaltende Debatte über die Einführung eines sogenannten Primärarztsystems in Deutschland. Dieses Modell sieht vor, dass Patienten immer zuerst eine feste Hausarztpraxis aufsuchen, die dann alle weiteren Schritte und Überweisungen zu Fachärzten koordiniert.
Das soll Doppeluntersuchungen verhindern und Ressourcen schonen. Das Problem: Gerade die hausärztliche Versorgung gerät durch den demografischen Wandel und Nachwuchsmangel immer stärker unter Druck.
Digitale Helfer und Patientenlotsen als Ausweg
Da das klassische Hausarztsystem an seine Grenzen stößt, rücken alternative Lösungsansätze in den Mittelpunkt der Diskussion:
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Menschliche Unterstützung: Welche Aufgaben können speziell ausgebildete Patientenlotsen übernehmen, um Ärzte zu entlasten?
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Digitale Tools: Wie können Apps und digitale Ersteinschätzungsinstrumente bei der Navigation helfen?
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Neue Modelle: Welche finanziellen Anreize und Versorgungsstrukturen sind dafür notwendig?
Impulse aus Wissenschaft und Praxis
Den theoretischen Grundstein des Abends legt der Gesundheitsökonom Prof. Dr. Andreas Beivers mit einem Impulsvortrag. Auf dem anschließenden Podium diskutiert Prof. Dr. med. Bernd Griewing gemeinsam mit Vertretern regionaler Ärztenetze und Krankenkassen über die Praxistauglichkeit. Die Rhön Stiftung Eugen und Ingeborg Münch bringt zudem bereits praxiserprobte Konzepte für das Lotsenmodell in die Runde ein.
Veranstaltungsdetails im Überblick:
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Termin: Mittwoch, 20. Mai 2026, von 18:30 Uhr bis ca. 20:30 Uhr (danach Get-together)
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Ort: Haus Wagenburg, Dr.-Georg-Heim-Straße 1, Bad Kissingen-Garitz
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Anmeldung: Per E-Mail an elke.krug@rhoen-stiftung.de
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