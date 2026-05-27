Fachwissen kompakt: 2. Bad Kissinger Physiotherapiesymposium im Arkadenbau
BAD KISSINGEN – Der Austausch von aktuellem Fachwissen steht im Mittelpunkt des „2. Bad Kissinger Physiotherapiesymposiums“, das am Samstag, 30. Mai 2026, im Rossini-Saal des Arkadenbaus stattfindet. Die Veranstaltung richtet sich an Physiotherapeuten, medizinisches Fachpersonal und interessierte Gäste, die sich über neue Trends und Erkenntnisse der Branche informieren möchten.
Das ganztägige Programm erstreckt sich von 08:30 bis 16:00 Uhr und bietet eine Plattform für den interdisziplinären Dialog. Veranstaltet wird das Symposium von der Privaten Berufsfachschule für Physiotherapie.
Breites Themenspektrum von Endoprothetik bis Psyche
Die Teilnehmer erwartet eine dichte Abfolge von Kurzvorträgen und Fachimpulsen, die verschiedene Facetten des therapeutischen Alltags beleuchten:
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Medizin & Praxis: Physiotherapeutische Ansätze bei Sportverletzungen, Entwicklungen in der Neurologie sowie therapeutisch relevante Aspekte rund um Hüft- und Knie-Endoprothesen.
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Ganzheitliche Ansätze: Das Zusammenspiel von körperlicher Bewegung und Psyche sowie Strategien für eine gesunde Work-Life-Balance im Berufsalltag.
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Organisation: Die Bedeutung und Optimierung der interdisziplinären Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen.
Hochkarätiges Referententeam
Für die Fachvorträge konnten Experten aus unterschiedlichen Disziplinen gewonnen werden. Es sprechen unter anderem:
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Julia Weingärtner (M.A. Gesundheitswissenschaften)
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Sarah Miller (M.Sc. Sportwissenschaften)
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Christian Kutzner (Physiotherapeut, Osteopath und Heilpraktiker)
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Tessa Trauner (Physiotherapeutin)
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Jessica Walter (Diplom-Pflegewirtin FH)
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Dr. med. Felix Volkheimer (Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie)
Wichtige Hinweise für Fachpersonal
Die Teilnahme an der Veranstaltung lohnt sich auch für das Punktekonto: Das Symposium ist mit vier Fortbildungspunkten bewertet.
Da die Plätze im Rossini-Saal begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung zwingend erforderlich. Die Fachveranstaltung ist eingebettet in die Bad Kissinger Gesundheitswochen. Das komplette Programm der Aktionswochen ist unter gesundheitswochen.badkissingen.de zu finden.
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