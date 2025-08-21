Fährbetrieb in Wipfeld: Einschränkungen im August und September
WIPFELD – Aufgrund personeller Engpässe kommt es im Fährbetrieb Wipfeld zu temporären, tageweisen Ausfällen. Die Gemeinde Wipfeld bittet die Fahrgäste um Verständnis für die Unannehmlichkeiten, die sich aus den Einschränkungen im August und September ergeben. Die gewohnten Fährzeiten bleiben an den Betriebstagen unverändert.
Für den restlichen August 2025 ist die Fähre an folgenden Tagen nicht in Betrieb: am 20. August sowie vom 22. bis 25. August. Der Fährbetrieb findet hingegen statt am Donnerstag, dem 21. August, sowie vom 26. bis 31. August.
Im September verkehrt die Fähre an allen Werktagen und Samstagen. Kein Fährbetrieb findet jedoch an den Sonntagen, dem 7., 14., 21. und 28. September 2025, statt. Die Betriebszeiten an den Fährtagen sind wie gewohnt: Montag bis Freitag von 7:00 bis 19:00 Uhr, Samstag von 8:00 bis 19:00 Uhr sowie an Sonntagen und Feiertagen von 9:00 bis 19:00 Uhr. Die täglichen Pausen bleiben von 10:30 bis 11:00 Uhr und von 15:00 bis 15:30 Uhr bestehen.
Die Gemeinde Wipfeld arbeitet nach eigenen Angaben mit Nachdruck daran, die personelle Situation zu stabilisieren, um den Fährbetrieb baldmöglichst wieder uneingeschränkt anbieten zu können.
