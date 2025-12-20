Auto IU

Fährbetrieb in Wipfeld: Einschränkungen im Dezember 2025

20. Dezember 2025Letztes Update 20. Dezember 2025
Foto: Gemeinde Wipfeld
Sparkasse

WIPFELD – Die Mainfähre Wipfeld legt über den Jahreswechsel eine Pause ein und stellt den Betrieb vorübergehend ein. Vom 22. Dezember 2025 bis einschließlich 2. Januar 2026 findet keine Beförderung statt, bevor die Fähre im neuen Jahr wieder nach dem Winterfahrplan verkehrt.

Fahrzeiten ab Januar 2026

Nach der Betriebsruhe gelten ab dem 3. Januar weiterhin die eingeschränkten Winteröffnungszeiten:

Es ist zu beachten, dass täglich zwei feste Pausenzeiten eingeplant sind, in denen kein Fährbetrieb stattfindet. Diese liegen jeweils von 10:30 bis 11:00 Uhr sowie von 15:00 bis 15:30 Uhr.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt

Tiere in Angst - Bitte verzichte auf Böller und Raketen an Silvester
Mobilität im Landkreis Schweinfurt
Dein Ding
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

20. Dezember 2025Letztes Update 20. Dezember 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)