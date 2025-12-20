Auto IU
Fährbetrieb in Wipfeld: Einschränkungen im Dezember 2025
WIPFELD – Die Mainfähre Wipfeld legt über den Jahreswechsel eine Pause ein und stellt den Betrieb vorübergehend ein. Vom 22. Dezember 2025 bis einschließlich 2. Januar 2026 findet keine Beförderung statt, bevor die Fähre im neuen Jahr wieder nach dem Winterfahrplan verkehrt.
Fahrzeiten ab Januar 2026
Nach der Betriebsruhe gelten ab dem 3. Januar weiterhin die eingeschränkten Winteröffnungszeiten:
-
Montag bis Freitag: 7:00 bis 19:00 Uhr
-
Samstag: 8:00 bis 18:00 Uhr
-
Sonntag und Feiertage: 9:00 bis 17:00 Uhr
Es ist zu beachten, dass täglich zwei feste Pausenzeiten eingeplant sind, in denen kein Fährbetrieb stattfindet. Diese liegen jeweils von 10:30 bis 11:00 Uhr sowie von 15:00 bis 15:30 Uhr.
