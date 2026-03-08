Auto IU
Fähre Wipfeld: kein Fährbetrieb vom 09.03. bis 15.03.2026
WIPFELD IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Im Zeitraum vom 09.03. bis einschließlich 15.03.2026 kann die Fähre Wipfeld nicht verkehren. Als Ausweichmöglichkeit für die Überquerung des Mains steht in dieser Zeit die rund 3 km entfernte Fähre Obereisenheim zur Verfügung.
Die Betriebszeiten der Fähre Obereisenheim gestalten sich wie folgt:
Montag bis Freitag von 07:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr.
Das könnte Dich auch interessieren:
An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ist die Fähre von 10:00 bis 15:00 Uhr sowie von 15:30 bis 18:00 Uhr im Einsatz.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!