Fahndung: Nach mehreren Schockanrufen sucht die Kriminalpolizei nach einem 20-jährigen Tatverdächtigen
BAD NEUSTADT A. D. SAALE / HAUSEN BEI WÜRZBURG – Nach mehreren Schockanrufen im Bereich Bad Neustadt an der Saale, bei denen falsche Polizeibeamte Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeuteten, sucht die Kriminalpolizei Würzburg nach einem 20-jährigen Tatverdächtigen, der auf der Flucht ist.
Die Betrüger gaben gegenüber ihren Opfern an, Wertgegenstände aufgrund von Einbrüchen in der Nachbarschaft schützen zu müssen.
Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein verdächtiges Fahrzeug auf der Autobahn 71 bei Maßbach von der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck festgestellt werden. Der Fahrer flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. Nachdem das Fahrzeug gegen 19:25 Uhr auf einem Parkplatz verunfallte, konnte der 25-jährige deutsche Fahrer festgenommen werden.
Seinem 20-jährigen türkischen Beifahrer, Roder Daud, gelang die Flucht.
Beschreibung des Gesuchten
Roder Daud wird wie folgt beschrieben:
-
183 cm groß, kräftige Statur
-
Dunkle Haare, dunkler Bart
-
Bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke mit Fellkapuze (die Kleidung könnte verschmutzt sein)
Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Zeugenaufruf
Die Polizei bittet um Hinweise zu folgenden Fragen:
-
Wer konnte im Bereich des Parkplatzes Lindig (nähe Hausen bei Würzburg) eine verdächtige Person beobachten?
-
Wer konnte gegebenenfalls Anhalter in diesem Bereich feststellen?
-
Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort von Roder Daud geben?
Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden. Sollte eine Person erkannt werden, die auf die Beschreibung passt, soll unverzüglich der Polizeinotruf 110 gewählt werden. Es wird gebeten, den Gesuchten nicht anzusprechen und auch keine Anhalter in diesem Bereich mitzunehmen.
