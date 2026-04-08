Fahndungserfolg in Haßfurt: Mitarbeiter überführt mutmaßlichen Seriendieb
HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Dank der Geistesgegenwart eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei Haßfurt am Dienstagabend einen 59-jährigen Mann festnehmen, der im dringenden Verdacht steht, mehrfach Diebstähle in einem Baumarkt begangen zu haben.
Gegen 17:30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Heimwerkergeschäfts in der Straße „Godelstatt“, wie der Verdächtige ein Werkzeugkofferset aus dem Eingangsbereich entwendete. Der Mann verstaute die Beute in einem Fahrzeug und flüchtete vom Gelände. Der Mitarbeiter reagierte sofort richtig und prägte sich das Kennzeichen des Fluchtwagens ein.
Beute im Auto sichergestellt
Nur kurze Zeit später suchten Polizeibeamte den Halter des Fahrzeugs auf. Bei der Überprüfung des Wagens des 59-jährigen Deutschen entdeckten die Polizisten tatsächlich den kurz zuvor gestohlenen Werkzeugkoffer. Doch bei diesem Einzelfall blieb es nicht: Im Zuge der ersten Befragungen und Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann bereits in den vergangenen Wochen mehrfach in demselben Baumarkt zugeschlagen hatte.
Wohnungsdurchsuchung liefert weiteres Diebesgut
Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse ordnete das Amtsgericht eine Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen an. Dabei stießen die Beamten auf weiteres mutmaßliches Diebesgut, darunter einen Hochdruckreiniger sowie diverses Werkzeug. Die Gegenstände wurden sichergestellt.
Gegen den 59-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei prüft nun den genauen Umfang der Diebstahlsserie und gleicht das sichergestellte Material mit den Bestandslisten des Marktes ab.
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