Auto IU

Fahndungserfolg in Haßfurt: Mitarbeiter überführt mutmaßlichen Seriendieb

8. April 2026Letztes Update 8. April 2026
Fahndungserfolg in Haßfurt: Mitarbeiter überführt mutmaßlichen Seriendieb
Bild von Maikol Aquino auf Pixabay
Eisgeliebt

HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Dank der Geistesgegenwart eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei Haßfurt am Dienstagabend einen 59-jährigen Mann festnehmen, der im dringenden Verdacht steht, mehrfach Diebstähle in einem Baumarkt begangen zu haben.

Gegen 17:30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Heimwerkergeschäfts in der Straße „Godelstatt“, wie der Verdächtige ein Werkzeugkofferset aus dem Eingangsbereich entwendete. Der Mann verstaute die Beute in einem Fahrzeug und flüchtete vom Gelände. Der Mitarbeiter reagierte sofort richtig und prägte sich das Kennzeichen des Fluchtwagens ein.

Beute im Auto sichergestellt

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Kulturamt Haßfurt Events - Conny

Nur kurze Zeit später suchten Polizeibeamte den Halter des Fahrzeugs auf. Bei der Überprüfung des Wagens des 59-jährigen Deutschen entdeckten die Polizisten tatsächlich den kurz zuvor gestohlenen Werkzeugkoffer. Doch bei diesem Einzelfall blieb es nicht: Im Zuge der ersten Befragungen und Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann bereits in den vergangenen Wochen mehrfach in demselben Baumarkt zugeschlagen hatte.

Das könnte Dich auch interessieren:

TELEGRAM - Easy informiert bleiben!

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Wohnungsdurchsuchung liefert weiteres Diebesgut

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse ordnete das Amtsgericht eine Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen an. Dabei stießen die Beamten auf weiteres mutmaßliches Diebesgut, darunter einen Hochdruckreiniger sowie diverses Werkzeug. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Gegen den 59-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei prüft nun den genauen Umfang der Diebstahlsserie und gleicht das sichergestellte Material mit den Bestandslisten des Marktes ab.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

8. April 2026Letztes Update 8. April 2026

Mehr

Unfall nach Nötigung auf der B27: Unbekannter verhindert Fahrstreifenwechsel

Unfall nach Nötigung auf der B27: Unbekannter verhindert Fahrstreifenwechsel

8. April 2026

Schwerer Unfall bei Nüdlingen: Motorradfahrer unter Leitplanke geschleudert

8. April 2026
Schwerer Verkehrsunfall bei Zeitlofs: Mann wird mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Schwerer Verkehrsunfall bei Zeitlofs: Mann wird mit Hubschrauber in Klinik geflogen

8. April 2026
Auseinandersetzung vor Diskothek: 20-Jähriger bei Schlägerei verletzt

Auseinandersetzung vor Diskothek: 20-Jähriger bei Schlägerei verletzt

8. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)