Fahndungserfolg nach zweifachen Diebstahl aus Pkw

ROTTENDORF / LKR. WÜRZBURG – Am Freitagnachmittag wurde die Polizei Würzburg-Land über einen Einbruch in ein geparktes Fahrzeug informiert. Unbekannte Täter schlugen die Seitenscheibe eines Pkw ein, gelangten so ins Fahrzeug und entwendeten einen Laptop sowie eine Geldbörse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag.

Zudem wurde aus einem weiteren geparkten, jedoch unverschlossenen Fahrzeug in der Bahnhofsstraße ein Geldbeutel gestohlen.

Die Polizei Würzburg-Land leitete daraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die auch die Kriminalpolizei einbezogen. Im Rahmen dieser Maßnahmen konnten zwei verdächtige Personen im Bahnhofsbereich angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle wurde das Diebesgut gefunden und zweifelsfrei den beiden Tatverdächtigen zugeordnet.

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle gebracht. Gegen sie wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Würzburg-Land geführt.



