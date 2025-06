Fahndungstreffer auf A3 – Entführung aus den Niederlanden endet auf Rastplatz

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG – Nachdem ein 35-jähriger Mann seine Ex-Lebensgefährtin offenbar in den Niederlanden entführt hatte, konnte die Aschaffenburger Verkehrspolizei ihn stoppen. Die Frau blieb unverletzt und ist bereits in ihrer Heimat zurück. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch aufgrund eines bestehenden europäischen Haftbefehls dem Richter vorgeführt und befindet sich nun in Haft.

Fahndungserfolg an der Rastanlage Spessart-Nord

Am Dienstag, gegen 9:20 Uhr, fiel einer Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt ein Audi mit bulgarischer Zulassung auf. Das Fahrzeug wurde schließlich an der Rastanlage Spessart-Nord kontrolliert. Im Wagen befanden sich der 35-jährige Fahrer und eine 32-jährige Frau.

Bei einem Abgleich der Personalien des Mannes mit den polizeilichen Daten stellte sich schnell heraus, dass die niederländischen Behörden aufgrund einer aktuellen Entführung seiner Ex-Lebensgefährtin nach dem 35-Jährigen fahndeten. Bei der Beifahrerin handelte es sich um die 32-jährige Entführte.

Festnahme und Inhaftierung

Der Fahrer des Pkw wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Nach einer Nacht in der Haftzelle der Polizei wurde er am Mittwoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser eröffnete ihm den bestehenden europäischen Haftbefehl. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die 32-jährige Geschädigte war glücklicherweise wohlauf und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von ihren Angehörigen abgeholt.