Fahnenaktion zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November

SCHWEINFURT – Fahnenaktion und Andacht zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Schweinfurt und das Frauenplenum laden am Montag, den 25. November, zur traditionellen Fahnenaktion ein, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Die Veranstaltung beginnt um 16:00 Uhr auf dem Albrecht-Dürer-Platz und steht unter dem Motto: „Laut & Stark gegen Gewalt!“.

Geplanter Ablauf der Aktion

Nach einer kurzen Einführung zieht die Gruppe durch die Spitalstraße und über den Marktplatz zum Martin-Luther-Platz. Dort werden in Form von Statements auf die alarmierende Situation von Frauen aufmerksam gemacht, die Gewalt erfahren. Im Anschluss wird die Fahne am Rückertbau gehisst, um das Bewusstsein für dieses wichtige Thema weiter in die Öffentlichkeit zu tragen.

Die Veranstaltung endet mit einer „interkulturellen Andacht“ in der Johanneskirche, zu der alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich eingeladen sind.

Alarmierende Zahlen und Solidarität

Die erschreckenden Statistiken verdeutlichen die Dringlichkeit des Themas:

Alle 4 Minuten wird eine Frau in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner Opfer von Gewalt.

Jeden zweiten Tag tötet ein Mann seine Ex-Partnerin.

Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen – das sind über 12 Millionen Frauen laut dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Jahr 2024.

Frauen in Schweinfurt zeigen mit der Aktion Solidarität und machen auf die Notwendigkeit aufmerksam, aktiv gegen Gewalt einzutreten.

Aufruf zur Teilnahme in Orange

Die Farbe Orange ist das weltweite Symbol gegen Gewalt an Frauen. Die Organisatoren rufen die Teilnehmenden dazu auf, ein orangefarbenes Symbol – wie einen Schal oder ein Tuch – über dunkler Kleidung zu tragen, um ein einheitliches Zeichen der Solidarität zu setzen.

Die Stadt Schweinfurt setzt mit dieser Aktion ein starkes Zeichen gegen Gewalt und lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich dem Protest anzuschließen.



