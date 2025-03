Fahren ohne Führerschein, dafür aber mit Springmesser und Blüten im Gepäck

GRÄFENDORF – Jugendliche ohne Führerschein in nicht zugelassenem Auto gestoppt

Am späten Montagnachmittag kontrollierte eine Polizeistreife in der Ortslage Schondratal einen Seat, der nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Am Steuer saß ein jugendlicher Fahrer, der keine Fahrerlaubnis besaß.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein weiterer, noch jüngerer Insasse ein verbotenes Springmesser sowie vermutlich selbst hergestellte falsche Banknoten mit sich führte.

Noch am Abend nahm die Polizei Kontakt mit der Staatsanwaltschaft auf. Der jugendliche Fahrer wurde in eine Jugendstrafanstalt eingeliefert und wird zeitnah einem Richter vorgeführt. Der jüngere Begleiter wurde seiner Familie übergeben.

Die Polizei prüft nun, ob das Duo noch mit weiteren Straftaten in Verbindung steht.