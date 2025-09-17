Fahren trotz Fahrverbot

OCHSENFURT – Am Dienstagnachmittag wurde ein 35-jähriger Mann bei einer Verkehrskontrolle auf der Staatsstraße 2270 bei Ochsenfurt angehalten. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen ihn ein einmonatiges Fahrverbot bestand. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Mann muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Die Kontrolle des PKW-Fahrers fand gegen 14:00 Uhr statt. Obwohl er nicht berechtigt war, ein Fahrzeug zu führen, war der Mann mit seinem Auto unterwegs. Er wurde umgehend aus dem Verkehr gezogen.