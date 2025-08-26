Fahrer berauscht am Steuer – Polizei ermittelt und kontrolliert weiterhin verstärkt in Unterfranken

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG – In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Beamte der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach einen alkoholisierten Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen können. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und wird auch künftig verstärkt auf die Sicherheit im Straßenverkehr achten.

Am Montag, gegen 00:45 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge einen schlangenlinienfahrenden Pkw auf der A3 in Fahrtrichtung Passau. Der Fahrer eines Mercedes fuhr nicht nach den vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbeschilderungen, sondern bremste und beschleunigte sein Fahrzeug willkürlich. Zudem wechselte er mehrfach die Fahrspuren und kollidierte fast mit einer Baustellenabsperrung.

Bei der Kontrolle durch die Polizisten gab der 30-Jährige zu, Alkohol konsumiert zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte dies und ergab einen Wert von fast zwei Promille.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden, und eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Mann muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Das Polizeipräsidium Unterfranken legt weiterhin großen Wert auf die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer. Daher werden auf unterfränkischen Straßen regelmäßig Verkehrskontrollen durchgeführt. Ziel ist es, rücksichtlose Fahrer, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fahren und dadurch das Leben und die Gesundheit anderer gefährden, aus dem Verkehr zu ziehen.