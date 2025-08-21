Fahrer eines Kleinkraftrades nach Unfall verletzt – Unfallverursacher flüchtet

LOHR A.MAIN – Am Dienstagmittag ereignete sich an der Neuen Mainbrücke in Lohr a.Main ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Kastenwagen, bei dem der Verursacher Unfallflucht beging. Ein 53-jähriger Kleinkraftradfahrer stürzte, nachdem ein unbekannter Fahrer in den Kreisverkehr einfuhr und ihm die Vorfahrt nahm. Der Biker wurde leicht verletzt, der Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt.

Der Vorfall geschah gegen 11:50 Uhr im Kreisverkehr. Der Fahrer eines silber- oder graufarbenen Kastenwagens, der einem VW Caddy ähnelte, fuhr in den Kreisverkehr ein und missachtete die Vorfahrt des 53-Jährigen. Um einen direkten Zusammenstoß zu verhindern, musste der Kleinkraftradfahrer abrupt abbremsen, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden.

Obwohl der Unfallverursacher kurz zum Stehen kam, entfernte er sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der gestürzte Kleinkraftradfahrer begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Die Polizei in Lohr bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer 09352/874130 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.