Fahrer lässt verunfallten Pkw zurück – Ermittlungen ergeben alkoholisierten 24-Jährigen

VEITSHÖCHHEIM, LKR. WÜRZBURG – Am Sonntagmorgen kam es zu einem alleinbeteiligten Unfall, bei dem ein VW von der Fahrbahn abkam und zwei Bäume umfuhr. Nach Eintreffen der Streife konnten keine Personen vor Ort mehr festgestellt werden. Ermittlungen ergaben jedoch schnell Hinweise, dass ein 24-jähriger Deutscher für den Unfall verantwortlich sein soll.

Am Sonntag, gegen 06:50 Uhr, wurde der Polizei durch einen unbeteiligten Verkehrsteilnehmer ein schwarzer VW gemeldet, der in der Pont-l’Eveque-Allee einen Baum umgefahren hat. Nach Eintreffen der Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Land konnte das Fahrzeug mit ausgelösten Airbags und massiven Frontschäden vor Ort festgestellt werden, jedoch keine Personen. Anhand der Spurenlage gehen die Beamten davon aus, dass der Fahrer im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist und im Zuge dessen zwei circa 20 Zentimeter starke Bäume umgefahren hat. Einer der Bäume lag noch auf dem verunfallten Pkw.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Halter des Fahrzeuges in fußläufiger Entfernung zu Hause angetroffen werden. Dort räumte der alkoholisierte 24-jährige Deutsche ein, mit dem VW unterwegs gewesen zu sein. Glücklicherweise wurde er bei dem Unfall nicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro. Der entstandene Sachschaden an den Bäumen wird derzeit auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Der junge Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol sowie des unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.