Fahrer mit zwei offenen Haftbefehlen und ohne Fahrerlaubnis – Verkehrskontrolle der Ochsenfurter Polizei erfolgreich

18. Januar 2026Letztes Update 18. Januar 2026
Fahrer mit zwei offenen Haftbefehlen und ohne Fahrerlaubnis – Verkehrskontrolle der Ochsenfurter Polizei erfolgreich
Foto: 2fly4
GIEBELSTADT – Eine allgemeine Verkehrskontrolle im Langenwiesengraben ist am Donnerstagnachmittag für einen 37-jährigen Land-Rover-Fahrer weitaus folgenreicher verlaufen als erwartet. Bei der Überprüfung gegen 15:25 Uhr stellten Beamte der Polizei Ochsenfurt fest, dass gegen den Mann gleich zwei Vollstreckungshaftbefehle vorlagen. Zunächst hatte der rumänische Staatsangehörige behauptet, lediglich seinen Führerschein vergessen zu haben, doch die genauere Recherche der Polizisten entlarvte diese Aussage schnell als Schutzbehauptung.

Die rumänische Fahrerlaubnis des Mannes war tatsächlich ungültig, weshalb die Beamten die Weiterfahrt mit dem Geländewagen umgehend unterbanden. Um eine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt zu verhindern, musste der 37-Jährige die in den Haftbefehlen geforderten Beträge direkt vor Ort begleichen. Nur durch diese sofortige Zahlung konnte er den Antritt der Haftstrafen abwenden und seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Trotz der Zahlung der Geldbeträge erwartet den Fahrer nun ein neues Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Polizei stellte den Fahrzeugschlüssel sicher, um eine unbefugte Weiterfahrt zu verhindern. Der Vorfall unterstreicht die Effektivität von Routinekontrollen bei der Identifizierung gesuchter Personen im Straßenverkehr.

