Fahrer unter Alkoholeinfluss flüchtet nach Auffahrunfall – Polizei ermittelt den Unfallverursacher

WÜRZBURG/LENGFELD – Am Dienstag kam es in der Flürleinstraße zu einem Auffahrunfall. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, konnte jedoch durch die Würzburger Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Mann war alkoholisiert und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ein 28-Jähriger wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Gegen 17:00 Uhr fuhr der 42-jährige Fahrer eines Ford auf den Kleintransporter eines 28-Jährigen auf, der verkehrsbedingt abbremsen musste. In der Folge setzte der 42-jährige Deutsche zurück und fuhr an dem beschädigten Fahrzeug vorbei. Ein Unfallzeuge fuhr dem Unfallverursacher hinterher und verständigt den Polizeinotruf. Das beschädigte Fahrzeug konnte geparkt angetroffen werden. Der 42-jährige Fahrer war nicht mehr vor Ort und wurde kurze Zeit später an seiner Wohnadresse angetroffen. Da deutlicher Alkoholgeruch festgestellt wurde, musste der Mann sich bei der Polizeidienststelle einer Blutentnahme unterziehen. Da der Mann polizeiliche Maßnahmen verweigerte, mussten diese zwangsweise durchgeführt werden.

Durch den Unfall erlitt der Fahrer des Kleintransporters mit deutscher Staatsangehörigkeit leichte Verletzungen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand an der Front beziehungsweise am Heck Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.500 Euro.