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Fahrerflucht dank Zeuge schnell geklärt: 84-Jährige rammt Pkw auf Supermarkt-Parkplatz

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026
Fahrerflucht dank Zeuge schnell geklärt: 84-Jährige rammt Pkw auf Supermarkt-Parkplatz
Symbolfoto: 2fly4
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BAD KÖNIGSHOFEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Eine Unfallflucht auf einem Supermarkt-Parkplatz am Freitagmittag konnte innerhalb kürzester Zeit aufgeklärt werden. Ein aufmerksamer Zeuge verhalf der Polizei Bad Königshofen zum schnellen Fahndungserfolg.

Gegen 14:40 Uhr ereignete sich der Vorfall in der Hindenburgstraße. Eine zunächst unbekannte Frau stieß mit ihrem VW Golf gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, verließ die Verursacherin den Parkplatz.

23-jähriger Zeuge reagiert geistesgegenwärtig

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Ein 23-jähriger Mann beobachtete die Kollision. Er zögerte nicht, notierte sich das Kennzeichen des flüchtenden VW Golf und informierte umgehend die Polizei.

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Dank dieses entscheidenden Hinweises suchten die Beamten die Halteranschrift auf und trafen dort auf eine 84-jährige Seniorin. Diese räumte gegenüber der Polizei ein, den Wagen zum Unfallzeitpunkt gesteuert zu haben.

Die Bilanz des Unfalls:

  • Sachschaden: An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Blechschaden, der insgesamt auf über 4.000 Euro geschätzt wird.

  • Konsequenzen: Gegen die Seniorin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Dank des vorbildlichen Verhaltens des Zeugen bleibt der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinen Kosten sitzen.

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