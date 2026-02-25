Auto IU

Fahrerin mit knapp 1,6 Promille – Polizei stoppt Suzuki

Fahrerin mit knapp 1,6 Promille – Polizei stoppt Suzuki
Symbolfoto: 2fly4
WUERZBURG IM LANDKREIS WUERZBURG – Eine Streife der Würzburger Polizei hat am frühen Dienstagmorgen in der Nürnberger Straße eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die 46-jährige Frau war gegen 03:50 Uhr mit ihrem Suzuki unterwegs, als sie von den Beamten kontrolliert wurde.

Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch fest, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille, was die sofortige Unterbindung der Weiterfahrt zur Folge hatte.

Die Fahrerin musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen, um den genauen Grad der Alkoholisierung rechtssicher festzustellen. Aufgrund des hohen Promillewerts wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die 46-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Neben einer empfindlichen Geldstrafe drohen ihr weitreichende Konsequenzen für ihre Fahrerlaubnis.

Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)