Fahrgast bei Vollbremsung eines Linienbusses verletzt

WÜRZBURG / HEIDINGSFELD – Bei einer Vollbremsung eines Linienbusses am Mittwochnachmittag wurde ein Fahrgast leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, da der genaue Hergang des Vorfalls noch unklar ist.

Gegen 16:50 Uhr musste der Fahrer eines Linienbusses an der Kreuzung Am Hungrigen Bühl / Frau-Holle-Weg eine Vollbremsung einleiten. Grund dafür soll ein Pkw gewesen sein, der sich bereits im Kreuzungsbereich befunden haben soll.

Durch die Bremsung wurde ein 40-jähriger Fahrgast leicht verletzt. Der Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.