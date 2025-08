Fahrgast bestielt Taxifahrer und flüchtet

WÜRZBURG/INNENSTADT – Ein 25-jähriger Fahrgast hat am Sonntagabend in Würzburg einen Taxifahrer bestohlen. Nachdem der Mann seine Fahrt aufgrund fehlender Zahlungsmittel nicht bezahlte konnte, griff dieser nach der Geldbörse des Taxifahrers und flüchtete in Richtung Haupteingang.

Am Bahnhof konnte der junge Mann, welcher sich die Tageseinnahmen von rund 760 Euro bereits in die Schuhe steckte, dann durch mehrere Taxifahrer gestellt und der Polizei übergeben werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Verfahren wegen Leistungsbetrug und Diebstahl eingeleitet.