Fahrgeschäft auf Kirchweih ausgeplündert
MARKTSTEFT – Ein bislang unbekannter Täter hat am Abend des 13. September in Marktsteft einen Einbruch verübt. Zwischen 20:30 Uhr und 22:15 Uhr brach der Dieb in das Kassenhäuschen eines Fahrgeschäftes auf der Kirchweih ein und entwendete einen Bargeldbetrag.
Der Vorfall ereignete sich an der Hauptstraße/Günterstraße. Der Täter öffnete gewaltsam die Luke des Kassenhäuschens und stahl etwa 100 Euro aus der Kasse.
Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 09321/141-0 zu melden.
