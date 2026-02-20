Fahrplanänderungen zum Schulbeginn im Landkreis Bad Kissingen: Neue Zeiten ab dem 23. Februar
BAD KISSINGEN – Pünktlich zum ersten Schultag nach den Faschingsferien werden am 23. Februar mehrere Busverbindungen im östlichen Landkreis Bad Kissingen angepasst. Ziel ist es, den rechtzeitigen Unterrichtsbeginn an den Schulen in Schweinfurt sicherzustellen, wofür Abfahrtszeiten vorverlegt und Umstiege neu organisiert werden.
Für die Orte Seubrigshausen, Theinfeld und Thundorf ändert sich der morgendliche Weg: Die Fahrt führt künftig über die Linie 212 mit einem Umstieg an der Haltestelle Rannungen Raiffeisenbank. In Seubrigshausen startet der Bus nun bereits um 6.25 Uhr. Auch in Maßbach, Poppenlauer, Rothhausen und Volkershausen verschieben sich die Abfahrtszeiten teils deutlich nach vorne, um die Anschlüsse in Richtung Schweinfurt zu gewährleisten.
Detaillierte Informationen zu allen geänderten Zubringerfahrten sowie die aktualisierten Pläne der Linien 212 und 213 findest du ab sofort online unter www.nahverkehr-mainfranken.de unter dem Stichwort „Fahrplanänderungen“.
